Катушку с индуктивностью 0,4 Гн, по которой шёл ток, замкнули накоротко. На рис. 13 по??азан график зависимости силы тока в катушке от времени. Какое количество теплоты выделилось в катушке за первые 20 мс после замыкания?
Физика
Катушку с индуктивностью 0,4 Гн, по которой шёл ток, замкнули накоротко. На рис. 13 по??азан график зависимости силы тока в катушке от времени. Какое количество теплоты выделилось в катушке за первые 20 мс после замыкания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ладно, вижу это примерно так. Тепло выделившееся в катушке за время T (Есть ещё активное сопротивление катушки и сопротивление замыкающих проводов обозначим его R) При "разрядке" катушки ток со временем меняется по закону. При этом в начальный момент (t=0) А вот из того, что ток через 20мс=0,02c равен 0,5А, можно извлечь значение R Разрешаем относительно R Ом Вот теперь можно было б вычислить теплоту Дж
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