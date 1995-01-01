Какие черты характера у Карла Великого?

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КАРЛ ВЕЛИКИЙ (фр. Charlemagne, лат. Carolus Magnus).-1) Герой «Жизнеописания Карла Великого» Эйнхарда (между 817-821 гг.) . Карл Великий (742-814) — внук Карла Мартелла, основателя династии Каролингов, король франков с 768 г. , римский император с 800 г. В биографии Эйнхарда, сочинении панегирического характера, К. В. , идеализируемый автором, предстает как безупречный правитель, являющий образец для подражания потомкам. Образ, созданный Эйнхардом во многом вопреки историческим фактам, лег в основу последующей легенды о К. В. , создаваемой также и устной традицией. Лит. : Левандовский А. П. Карл Великий. Через Империю к Европе. М. , 1995. 2) Герой многих поэм (т. н. шансон де жест — песня о деяниях) французского эпоса, которые складываются в IX-XII вв. и начинают записываться с XII в. Образ К. В. присутствует в первую очередь в поэмах королевского цикла, объединяя их и воплощая в себе защитника «милой Франции» от внешних врагов, оплот против своеволия и жестокости феодалов. Он также идеальный монарх, который всегда справедлив, мудр, терпелив, суров, когда это необходимо; он — «патриарх» , характеризуемый эпитетом «седобородый» , при котором во Франции царил «золотой век» . Кроме того, К. В. — непобедимый военачальник, способный одолеть любого врага, покорить многие народы и разбить нехристей-сарацинов. Во всех его начинаниях ему покровительствует Бог. Каждая из поэм разрабатывает образ К. В. более подробно, выделяя в его личности различные черты. Есть такие, где он активно вмешивается в события, например, победоносно воюет с саксами («Саксы» Жана Боделя, ок. 1200 г.) , или же, спасаясь от изменников, бежит в Испанию, доблестно сражается там, завоевывает любовь дочери сарацинского короля, возвращается во Францию и, одолев тех, кто его предал, коронуется («Майнет» , XII в.) . Есть произведения, где он «уступает первые роли» своим рыцарям; однако и в них его образ чрезвычайно значителен в общей художественной структуре поэм. Наиболее знаменитой из поэм такого рода является «Песнь о Роланде» (XII в.) . Здесь образ К. В. неоднозначен, хотя и наделен каноническими чертами. В начале поэмы он — идеальный правитель и полководец. Он также воплощает дух крестовых походов, силой внедряя христианство среди язычников. Его действиями руководит архангел Гавриил; подобно Иисусу Навину, он останавливает солнце, чтобы успеть покарать язычников. Однако в дальнейшем проступает его бессилие перед судьбой. Предчувствуя неминуемую гибель любимого племянника Роланда, К. В. не может ее предотвратить. Он лишь рыдает и в печали рвет бороду седую. Кроме того, его власть не настолько могущественна, чтобы он мог без суда вынести приговор очевидному для него и для авторов песни предателю Ганелону. В ином, комическом, ключе изображен К. В. в эпической поэме «Паломничество К. В. » (XII в.) . Он похваляется тем, что никому на свете корона не идет так, как ему, и предстает вздорным императором, окруженным спесивыми и задиристыми пэрами. К. В. явно уступает императору Константинополя Гугону и в обходительности, и в богатстве. От окончательного позора его спасает только то, что ему помогает Бог. Вассалы К. В. оказываются в состоянии исполнить все фантастические и нелепые угрозы, произнесенные в адрес Гугона. Подобная трактовка образа К. В. является типологически переходным звеном от его серьезной эпической ипостаси к бурлескной, представленной в итальянских рыцарских поэмах XV-XVI вв. (у Пульчи, Боярдо и Ариосто)