Начальник сказал своим подчиненным "Из за таких как вы, у нас в стране корабли идут под откос." А что на самом деле может идти под откос. А)эскалатор, Б)лифт, В)поезд, Г)самолет, Д)начальник прав-корабль
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Начальник сказал своим подчиненным "Из за таких как вы, у нас в стране корабли идут под откос." А что на самом деле может идти под откос. А)эскалатор, Б)лифт, В)поезд, Г)самолет, Д)начальник прав-корабль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поезд B) потому что поезд может идти под откос
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