Помогите сделать анализ стихотворения " Памятник" - Пушкин По плану: 1. Творческая история 2. Тема и идея 3. Композиция и внутренний сюжет 4. Лирический герой и система образов 5. Особенности поэтического языка на ур...
Литература
Помогите сделать анализ стихотворения " Памятник" - Пушкин По плану: 1. Творческая история 2. Тема и идея 3. Композиция и внутренний сюжет 4. Лирический герой и система образов 5. Особенности поэтического языка на уровне фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса 6. Жанр 7. Эмоциональная окраска 8. Особенности ритмики, размера, рифмы 9. Какие мысли и чувства у читателя вызывает произведение 10. Его место в творчестве автора и русской поэзии вообще. Даю 25б очень прошу помогите
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