Небольшой рассказ про анютины глазки
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Небольшой рассказ про анютины глазки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть на свете один удивительный цветок с красивым названием «анютины глазки» . Почему этот цветок так называется? Я думаю, потому что когда смотришь на него, то кажется – это глаза красивой молодой девушки со слегка вздёрнутыми бровями. Эти замечательные цветы растут в саду. Куда бы я ни пошла по саду, мне всё время кажется, что они смотрят на меня своими глазками.
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