Небольшой рассказ про анютины глазки

Гость: Гость:

Есть на свете один удивительный цветок с красивым названием «анютины глазки» . Почему этот цветок так называется? Я думаю, потому что когда смотришь на него, то кажется – это глаза красивой молодой девушки со слегка вздёрнутыми бровями. Эти замечательные цветы растут в саду. Куда бы я ни пошла по саду, мне всё время кажется, что они смотрят на меня своими глазками.