Разложите на простые множители составные числа : 14,26 и т д670
Математика
Разложите на простые множители составные числа : 14,26 и т д670
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14=2·7 26=2·13 670=2·5·67
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