У кого и почему кости массивнее: у гимнастов или тяжелоатлетов?

Биология
У кого и почему кости массивнее: у гимнастов или тяжелоатлетов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тяжёлоатлетов(я думаю)
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