Каждая карточная масть имеет по крайней мере два варианта названия: 1) пики и вини; 2) трефы и крести; 3) бубны и буби; 4) черви и червы. В какой из этих пар оба слова употребляются только как названия карточной масти? ...

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Каждая карточная масть имеет по крайней мере два варианта названия: 1) пики и вини; 2) трефы и крести; 3) бубны и буби; 4) черви и червы. В какой из этих пар оба слова употребляются только как названия карточной масти? А) в первой; Б) во второй; В) в третьей; Г) в четвертой; Д) такой пары нет.

Автор: Гость