Ширина прямокутного парелелепіпеда дорівнюе 42см, що становить 7/15 а його довжина ,?? висота становить 5/9 скілікі дорівнюе обем
Математика
Ширина прямокутного парелелепіпеда дорівнюе 42см, що становить 7/15 а його довжина ,?? висота становить 5/9 скілікі дорівнюе обем
Ответ(ы):
Гость:
Ширина 42 см довжина 42:7*15=90 см висота 90:9*5=50 см об"єм 42*90*50=189000 см³
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