Пожалуйста помогите -_- 1) -15=2x-x^2 2) -15-2x^2=-11x 3) 0,36-x^2=0 4) 16x=-x^2 5) 10x^2+2=x 6 )25x^2+40x+16=0 7) 4b+7=3b^2
Алгебра
Пожалуйста помогите -_- 1) -15=2x-x^2 2) -15-2x^2=-11x 3) 0,36-x^2=0 4) 16x=-x^2 5) 10x^2+2=x 6 )25x^2+40x+16=0 7) 4b+7=3b^2
Ответ(ы):
Гость:
1) x^2-2x-15=0 D=4+60=64 x1=5, x2=-3 2) 2x^2-11x+15=0 D=121-120=1 x1=3, x2=2,5 3) x^2-0,36=0 (x-0,6)(x+0,6)=0 x=+/-0,6 4) x^2+16x=0 x(x+16)=0 x=0 и x=-16 5)10x^2-x+2=0 D=1-80=-79 (дискриминант меньше нуля, значит, уравнение корней не имеет) 6) 25x^2+40x+16=0 D=1600-1600=0 x=-0.8 7)3b^2-4b-7=0 D=16+84=100 b1=2.3, b2=-1
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