Выпишите слова с бездарной гласной в корне.рядом напишите проверочное слово. тропинка, огонь,червяк, прохладно,еловой,цветы,охапке,несу,одуванчик,белоголовий,хорошо, тебе?

Русский язык

Выпишите слова с бездарной гласной в корне.рядом напишите проверочное слово. тропинка, огонь,червяк, прохладно,еловой,цветы,охапке,несу,одуванчик,белоголовий,хорошо, тебе?

Автор: Гость