Выпишите слова с бездарной гласной в корне.рядом напишите проверочное слово. тропинка, огонь,червяк, прохладно,еловой,цветы,охапке,несу,одуванчик,белоголовий,хорошо, тебе?
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Выпишите слова с бездарной гласной в корне.рядом напишите проверочное слово. тропинка, огонь,червяк, прохладно,еловой,цветы,охапке,несу,одуванчик,белоголовий,хорошо, тебе?
Ответ(ы):
Гость:
Тропинка - тропы, огонь - огненный, червяк - червь, еловой - ель, цветы - цвет, несу - нес, белоголовый - белый, головы, хорошо - хороший.
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