Почему первая детская энциклопедия называлась библиотека для самообразования в ??оссии
Обществознание
Почему первая детская энциклопедия называлась библиотека для самообразования в ??оссии
Ответ(ы):
Гость:
Потому что данная детская энциклопедия содержала сведения, сопоставимые с библиотекой, с помощью которой можно получить образование самостоятельно
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