Почему афиняне так любили свой город и гордились им
История
Почему афиняне так любили свой город и гордились им
Ответ(ы):
Гость:
Акрополь - это пологий холм там храм Ники бескрылой, Парфенон, короче всё что связано с религией агора -главная самая большая города там где живут люди, продают всё. керамик-район гончарных мастерских, там было очень грязно и воняло. там были узкие улочки, дома с запертыми калитками, горожане спокойно выливали на улицы керамика помои Гордились они храмом богини афины-парфенон, бронзовая статуя афины
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