Почему афиняне так любили свой город и гордились им

Гость: Гость:

Акрополь - это пологий холм там храм Ники бескрылой, Парфенон, короче всё что связано с религией агора -главная самая большая города там где живут люди, продают всё. керамик-район гончарных мастерских, там было очень грязно и воняло. там были узкие улочки, дома с запертыми калитками, горожане спокойно выливали на улицы керамика помои Гордились они храмом богини афины-парфенон, бронзовая статуя афины