Запишите в ответе числом,сколько рублей стоит одна морковка,если известно,что:морковка+морковка=капуста. морковка+капуста=9рублей.

Математика
Запишите в ответе числом,сколько рублей стоит одна морковка,если известно,что:морковка+морковка=капуста. морковка+капуста=9рублей.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моркова + моркова = капуста, т.е. 2 морковки = капуста во втором случае: моркова + капуста = морковка + 2 морковки = 3 морковки = 9 рублей, следовательно, одна морковка стоит 3 рубля
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