Допоможіть скласти план! Скласни план по казці-притчі ''Говорюща риба''

Гость: Гость:

1) Горе а не риба. 2)Нова домівка риби. 3)Новий співрозмовник говорющої риби. 4)Запрошення риби в гості. 5)Приготування до святкового обіду. 6)Здивування заклопотаної жінки. 7)Не винна смерть говорющої риби. 8)Рибалка не може повірити у смерть найліпшого приятеля. 9)Розмова бляшанки і шакала.