Нарисуй какой-нибудь объект, который характерен для каждого континента Земли.

Биология
Нарисуй какой-нибудь объект, который характерен для каждого континента Земли.
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Гость:
²²²²²²,∧,ФβΔΔ,πФ⇔⇔⇔⇔⇔≈≈≠²
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