Нарисуй какой-нибудь объект, который характерен для каждого континента Земли.
Биология
Нарисуй какой-нибудь объект, который характерен для каждого континента Земли.
Ответ(ы):
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²²²²²²,∧,ФβΔΔ,πФ⇔⇔⇔⇔⇔≈≈≠²
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