Люди, помогите с литературой ! Как вы считайте, от чего умирает любовь ? Обоснуйте свой ответ.

Химия
Люди, помогите с литературой ! Как вы считайте, от чего умирает любовь ? Обоснуйте свой ответ.
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