Какое значение имеет приставка пере в глаголах? переплыть речку, пересолить суп, перемыть посуду, переписать диктант, перемыть посуду, перечитать книгу, переехать в город, перевоспитать человека.

Русский язык
Какое значение имеет приставка пере в глаголах? переплыть речку, пересолить суп, перемыть посуду, переписать диктант, перемыть посуду, перечитать книгу, переехать в город, перевоспитать человека.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Значит что то переделать) Поэтому мы используем приставку пере
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