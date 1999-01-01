Помогиье пожалуйста , новая тема. :3
Математика
Помогиье пожалуйста , новая тема. :3
Ответ(ы):
Гость:
А)1м=100см. 1.5м=50см. б)100:5=20см. в)10см. г)4см
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