Запишите глаголы с суффиксом -нича-, однокоренные с данными существительными. ука??ите спряжение записанных глаголов: слесарь, рукодельница, лентяй, сотрудник, полдник, плотник, попрошайка
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Запишите глаголы с суффиксом -нича-, однокоренные с данными существительными. ука??ите спряжение записанных глаголов: слесарь, рукодельница, лентяй, сотрудник, полдник, плотник, попрошайка
Ответ(ы):
Гость:
Слесарничает, рукодельничает лентайничает,сотрудничает,полдничает,плотничает,попрошайничает
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