Назовите 5 наименьших последовательных чисел,которые больше чем, -2,3
Математика
Назовите 5 наименьших последовательных чисел,которые больше чем, -2,3
Ответ(ы):
Гость:
-2,4;-2,5;-2,6;-2,7;-2,8
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