На плите бушует бак, Крышкой хлопает толстяк В нём клокочут полотенца И простынки и платки А под ним трещат полотенца Жарко пляшут огоньки Выпиши слова с безударной гласной в корне слова, Проверяемой ударением

Русский язык

На плите бушует бак, Крышкой хлопает толстяк В нём клокочут полотенца И простынки и платки А под ним трещат полотенца Жарко пляшут огоньки Выпиши слова с безударной гласной в корне слова, Проверяемой ударением

Автор: Гость