На плите бушует бак, Крышкой хлопает толстяк В нём клокочут полотенца И простынки и платки А под ним трещат полотенца Жарко пляшут огоньки Выпиши слова с безударной гласной в корне слова, Проверяемой ударением
Русский язык
На плите бушует бак, Крышкой хлопает толстяк В нём клокочут полотенца И простынки и платки А под ним трещат полотенца Жарко пляшут огоньки Выпиши слова с безударной гласной в корне слова, Проверяемой ударением
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите массу и объем углекислого газа который необходимо пропустить через раствор гидроксида натрия чтобы получить гидрокарбонат натрия массой 21 г
Литература
Вопросы к повести о том,как один мужик двух генералов прокормил. 1)Как относятся к мужику генералы?А он к ним? 2)Как мужик выполнил приказания ...
Українська мова