Найдите значение выражения− 0,2⋅(− 2)4+0,1⋅(− 2)2+8 ответ:5,2
Алгебра
Найдите значение выражения− 0,2⋅(− 2)4+0,1⋅(− 2)2+8 ответ:5,2
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-3,2+0,4+8=5,2 ответ 5,2
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