Вопросы к повести о том,как один мужик двух генералов прокормил. 1)Как относятся к мужику генералы?А он к ним? 2)Как мужик выполнил приказания генералов? 3)Что высмеивает сатирик в мужике?Какой это смех-веселый,грустный,злой...
Литература
Вопросы к повести о том,как один мужик двух генералов прокормил. 1)Как относятся к мужику генералы?А он к ним? 2)Как мужик выполнил приказания генералов? 3)Что высмеивает сатирик в мужике?Какой это смех-веселый,грустный,злой?Аргументируйте свой ответ.
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