А) Реши задачу. Из двух посёлков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один ехал со скоростью 53 км/ч и проехал до встречи 212 км. Определи расстояние между посёлками, если скорость второго была 48 км/ч. б...

Математика
А) Реши задачу. Из двух посёлков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один ехал со скоростью 53 км/ч и проехал до встречи 212 км. Определи расстояние между посёлками, если скорость второго была 48 км/ч. б) Измени условие решённой задачи так, чтобы решение новой задачи было длиннее или короче решения данной.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)212/53=4(ч) время 2)48*4=192(км) проехал 2 автомобиль 3)212+192=404(км) расстояние между посёлками Условие задачи с более длинным решением: Из двух посёлков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один ехал со скоростью 53 км/ч и проехал до встречи 212 км. Определи расстояние между посёлками, если скорость второго была на 5км/ч меньше. Решение: 1)212/53=4(ч) время 2)53-5=48(км) скорость 2 автомобиля 3)48*4=192(км) проехал 2 автомобиль 4)212+192=404(км) расстояние между посёлками
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