Из 8 кг фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152??г свежих фруктов? А это другой: чтобы сварить 3л варенья нужно 3кг 500г клубники. Сколько клубники нужно чтобы сварить 48 л варенья?
Математика
Из 8 кг фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152??г свежих фруктов? А это другой: чтобы сварить 3л варенья нужно 3кг 500г клубники. Сколько клубники нужно чтобы сварить 48 л варенья?
Ответ(ы):
Гость:
Задача решается методом пропорции: 8 кг фруктов - 2,5 кг сухофруктов 152 кг фруктов - ? (x) 8/152=2,5/x x=(152*2.5)/8=47,5 (кг сухофрукты) Задача 2 3 л варенья - 3,5 кг клубники 48 л варенья - ? кг 3/48=3,5/x x=(48*3,5)/3=56 (кг клубники)
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