Из 8 кг фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152??г свежих фруктов? А это другой: чтобы сварить 3л варенья нужно 3кг 500г клубники. Сколько клубники нужно чтобы сварить 48 л варенья?

Математика

Из 8 кг фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. Сколько сухофруктов получится из 152??г свежих фруктов? А это другой: чтобы сварить 3л варенья нужно 3кг 500г клубники. Сколько клубники нужно чтобы сварить 48 л варенья?

Автор: Гость