Помогите заполнить пропуски конька горбунка Да ещё рожу............ Ростом только.......... На спине с................. Да с...........

Литература
Помогите заполнить пропуски конька горбунка Да ещё рожу............ Ростом только.......... На спине с................. Да с...........
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да ещё рожу конька ростом только в три вершка на спине с двумя горбами да с аршиными ушами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Напиши пораду, які мають або хотіли мати вдома тварину
Ответить
Информатика
Напишите пожалуйста линейный алгоритм!!!
Ответить
Химия
HCOH + [Ag(NH3)2]OH --->(t) ????
Ответить
Русский язык
"Согласны ли вы с высказыванием А. Пешковского, который пришёл к выводу, что "с точки зрения синтаксической повторение предлога или его пропуск при...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста! Нужно задать 7 вопросов к данному тексту. More and more robots are making people’s lives and work easier. Electric applian...
Ответить