Помогите заполнить пропуски конька горбунка Да ещё рожу............ Ростом только.......... На спине с................. Да с...........
Литература
Помогите заполнить пропуски конька горбунка Да ещё рожу............ Ростом только.......... На спине с................. Да с...........
Ответ(ы):
Гость:
Да ещё рожу конька ростом только в три вершка на спине с двумя горбами да с аршиными ушами
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