"Согласны ли вы с высказыванием А. Пешковского, который пришёл к выводу, что "с точки зрения синтаксической повторение предлога или его пропуск при однородных членах всегда возможны. Но есть ряд случаев, когда пропуск предлога ...
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"Согласны ли вы с высказыванием А. Пешковского, который пришёл к выводу, что "с точки зрения синтаксической повторение предлога или его пропуск при однородных членах всегда возможны. Но есть ряд случаев, когда пропуск предлога невозможен или стилистически нежелателен? Докажите своё суждение примерами из данных предложений, проведя лингвистический эксперимент "
Ответ(ы):
Гость:
Да я согласна с высказыванием
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