Що означає образ чайки для українського народу
Українська література
Що означає образ чайки для українського народу
Ответ(ы):
Гость:
Образ чайки для українського народу означае свободу, волю, простір.
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