Начерти отрезки длиной 5 см, 7 см, 4 см, 6 см

Математика
Начерти отрезки длиной 5 см, 7 см, 4 см, 6 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начерти с помощью линейки линию с размером 5 и еще одну с размером 5 и с 6 размером СМ и в начале и в конце каждой линии нарису или поствь стрелку
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