Задан равнобедренный треугольник, периметр которого 18см.рассчитайте стороны тре??гольника, если его основание на3 см больше чем длина боковой стороны
Геометрия
Задан равнобедренный треугольник, периметр которого 18см.рассчитайте стороны тре??гольника, если его основание на3 см больше чем длина боковой стороны
Ответ(ы):
Гость:
2×+×+3=18 2×+×=18-3 3×=15 ×=5 Основание 5+3=8 Стороны по 5
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