8 клас. (513) і (515)

Алгебра
8 клас. (513) і (515)
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Ответ(ы):
Гость:
√8=√(4*2)=2√2 √45=√(9*5)=3√5 √250=√(25*10)=5√10 √192=√(64*3)=8√3 4√5=√(4² *5)=√16*5=√80 3√7=√(9*7)=√63 0,2√10=√(0,2²*10)=√0,04*10=√0,4
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