Мой друг обществознание
Обществознание
Мой друг обществознание
Ответ(ы):
Гость:
А мой друг Петька из 11-ого подъезда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Найдите расстояние между точками X(1,0) и Y(5,0). 2)Решите неравенство: 5-3x <17-5x 3)Пло??адь Австрии составляет 5235000 км2 Как эта вел...
Математика
Математика
Задача: из пункта Ш в пункт Д отправились 2 одьекта Н и Д ,Д отправился бы стрее со с??остью 1 км/1мин ,а объект Н двигается со скорость 1 км/15мин...
География