Мой друг обществознание

Обществознание
Мой друг обществознание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А мой друг Петька из 11-ого подъезда.
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