Задача: из пункта Ш в пункт Д отправились 2 одьекта Н и Д ,Д отправился бы стрее со с??остью 1 км/1мин ,а объект Н двигается со скорость 1 км/15мин. кто в вернётся в школу быстрее?

Математика

Задача: из пункта Ш в пункт Д отправились 2 одьекта Н и Д ,Д отправился бы стрее со с??остью 1 км/1мин ,а объект Н двигается со скорость 1 км/15мин. кто в вернётся в школу быстрее?

Автор: Гость