Задача: из пункта Ш в пункт Д отправились 2 одьекта Н и Д ,Д отправился бы стрее со с??остью 1 км/1мин ,а объект Н двигается со скорость 1 км/15мин. кто в вернётся в школу быстрее?
Математика
Задача: из пункта Ш в пункт Д отправились 2 одьекта Н и Д ,Д отправился бы стрее со с??остью 1 км/1мин ,а объект Н двигается со скорость 1 км/15мин. кто в вернётся в школу быстрее?
Ответ(ы):
Гость:
Быстрее придёт Д, т.к. он за 1 минуту проходит 1 км, а Н 1 км проходит за 15 минут, т.е. идёт медленнее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
История