В книге 35 сказок. К каждой сказке художник сделал по 2 иллюстрации. Сколько всего и??люстраций в книге?

Математика

В книге 35 сказок. К каждой сказке художник сделал по 2 иллюстрации. Сколько всего и??люстраций в книге?

Автор: Гость