В книге 35 сказок. К каждой сказке художник сделал по 2 иллюстрации. Сколько всего и??люстраций в книге?

Математика
В книге 35 сказок. К каждой сказке художник сделал по 2 иллюстрации. Сколько всего и??люстраций в книге?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
70 иллюстраций в книге лол лол лол
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