Выписано несколько последовательных членов арифметической прогрессии: ...; 12; x; 6; 3; ... . Найдите член прогрессии, обозначенный буквой x.
Алгебра
Выписано несколько последовательных членов арифметической прогрессии: ...; 12; x; 6; 3; ... . Найдите член прогрессии, обозначенный буквой x.
Ответ(ы):
Гость:
An = An-1 +d d = An+1 - An Приступим d = 3 - 6 = -3 An = 12 - 3 = 9 Ответ: х = 9
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