В бассейн проведено три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн а по третьей-вытекает.Первая труба наполняет бассейн водой за 6ч, вторая за 8ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4 ч полностью. Кака...

Математика
В бассейн проведено три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн а по третьей-вытекает.Первая труба наполняет бассейн водой за 6ч, вторая за 8ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4 ч полностью. Какая часть объема бассейна наполняется водой за час если вода течет одновременно по трем трубам?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/6 часть бассейна наливается за час первой трубой 1/8                                                      второй 1/4                         выливается           третьей 1/6+1/8-1/4=1/14  часть бассейна наполнится за час, если открыть три трубы
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