В бассейн проведено три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн а по третьей-вытекает.Первая труба наполняет бассейн водой за 6ч, вторая за 8ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4 ч полностью. Кака...

Математика

В бассейн проведено три трубы.По двум трубам вода поступает в бассейн а по третьей-вытекает.Первая труба наполняет бассейн водой за 6ч, вторая за 8ч.По третьей трубе вода из наполненного бассейна вытекает за 4 ч полностью. Какая часть объема бассейна наполняется водой за час если вода течет одновременно по трем трубам?

Автор: Гость