Что вы знаете о первом поселении первых английских поселенцах и колонистах? Помогите пожалуйста!!!
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Что вы знаете о первом поселении первых английских поселенцах и колонистах? Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
Первое постоянное английское поселение в Северной Америке было основано в 1607 г. на территории будущей Вирджинии. Поселенцы искали золото. В 1620 г. значительно севернее, у суровых берегов мыса Код, корабль "Мэйфлауэр" ("Майский цветок") высадил группу из 102 пуритан (отцов-пилигримов - странствующих богомольцев) , бежавших от религиозных преследований. Затем на этом месте был построен город Новый Плимут, положивший начало колониям Новой Англии.
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