БЕЛОЧКИ НАШЛИ НЕСКОЛЬКО ОРЕХОВ И СТАЛИ ИХ ДЕЛИТЬ. еСЛИ КАЖДАЯ БЕЛОЧКА ВОЗЬМЕТ ПО 3 ОРЕШКА, ТО ОДИН ОСТАНЕТСЯ, А ЕСЛИ ПО 4, ТО ОДНОГО НЕ ХВАТИТ. сКОЛЬКО ОРЕШКОВ НАШЛИ БЕЛОЧКИ?

Математика
БЕЛОЧКИ НАШЛИ НЕСКОЛЬКО ОРЕХОВ И СТАЛИ ИХ ДЕЛИТЬ. еСЛИ КАЖДАЯ БЕЛОЧКА ВОЗЬМЕТ ПО 3 ОРЕШКА, ТО ОДИН ОСТАНЕТСЯ, А ЕСЛИ ПО 4, ТО ОДНОГО НЕ ХВАТИТ. сКОЛЬКО ОРЕШКОВ НАШЛИ БЕЛОЧКИ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обозначим Н - количество белок. Тогда количество найденных орехов, при условии, что каждая белка взяла по 3 ореха будет равно 3Н + 1. Когда белки возьмут по 4 ореха, то количество найденных орехов будет равно 4Н - 1. Но ведь количество орехов и в первом и во втором случае одинаковое. Значит можно записать уравнение: 3Н +1 = 4Н – 1. Решая это уравнение относительно Н найдем, что Н = 2. Т.е. белочек две.  Выше мы выразили (записали) количество найденных орехов через Н.  Например, 3Н + 1. Подставив вместо Н его найденное значение, найдем количество найденных белками орехов. 3Н + 1 = 3*2 +1 = 6+1 = 7 орехов.    

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