Нужно найти 4 предложения из русской сказки - описание жилища
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Нужно найти 4 предложения из русской сказки - описание жилища
Ответ(ы):
Гость:
Не обычные , красивые старинные избы. В них всегда были большие печки. Избы были не большие , но в них бывало по 3 семейства.В светлой горнице; кругом Лавки, крытые ковром, Под святыми стол дубовый, Печь с лежанкой изразцовой. (Сказка о мертвой царевне и семи богатырях)
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