Заполните таблицу Употребление и неупотребление мягкого знака после шипящих на конце слов примерами,обозначая условия правильного написания. Существительное: Прилагательное: Глагол: Наречие: Помощь,стеречь,горяч,спрячь,мно...

Гость: Гость:

Сущ: помощь (3 скл), много туч (Мн.ч Р.п), шалаш (2 скл), плющ (2 скл), пустошь (3 скл), полночь (3 скл), чертёж (2 скл), мимо рощ (мн.ч Р.п), кирпич (2 скл), из груш (мн.ч Р.п), ландыш (2 скл), монтаж (2 скл), меч (2 скл), много луж (мн.ч Р.п), с плеч (мн.ч Р.п), удилищ (мн.ч Р.п), брешь (3 скл) прил: горяч, дремуч, свеж, пахуч - краткая форма глагол: стеречь, запрячь, беречь, стричь - неопр. форма спрячь, съешьте, отрежьте, замажьте - повелительное наклонение съежишься, разденешься, улыбнешься, не собьешься - 2 лицо ед. число наречия: невтерпеж (искл)