Есть 37 литров бензина,сколько км.проеду при расходе 8 литров на 100км.
Математика
Есть 37 литров бензина,сколько км.проеду при расходе 8 литров на 100км.
Ответ(ы):
Гость:
(37*100)/8=462,8 км наверное так
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