HCOH + [Ag(NH3)2]OH ---gt;(t) ????
Химия
HCOH + [Ag(NH3)2]OH ---gt;(t) ????
Ответ(ы):
Гость:
Ну серебряное зеркало же, как можно не знать HCOOH+2Ag+4NH3+H2O
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