Привезли 2пачки книг по 18 в каждой пачке. Из них 36 книг поставили в шкаф, а остальны?? расставили поровну на 6 полок. Сколько книг поставили на каждую полку?

Математика

Привезли 2пачки книг по 18 в каждой пачке. Из них 36 книг поставили в шкаф, а остальны?? расставили поровну на 6 полок. Сколько книг поставили на каждую полку?

Автор: Гость