Привезли 2пачки книг по 18 в каждой пачке. Из них 36 книг поставили в шкаф, а остальны?? расставили поровну на 6 полок. Сколько книг поставили на каждую полку?

Математика
Привезли 2пачки книг по 18 в каждой пачке. Из них 36 книг поставили в шкаф, а остальны?? расставили поровну на 6 полок. Сколько книг поставили на каждую полку?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На каждую полку поставили ноль книг
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