Вычислить 14х-(8х+3х)=1512

Математика
Вычислить 14х-(8х+3х)=1512
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Ответ(ы):
Гость:
14х-8х-3х=1512 3х=1512 х=504
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