Срочно!!!10 плюсов и минусов Ивана Грозного

Гость: Гость:

Плюсы: 1. За 10 лет пребывания у власти Избранная Рада провела столько реформ, сколько не знало никакое другое десятилетие средневековой Руси 2. Иван Грозный уничтожил пережитки удельной старины З. Реформы вели к централизации государства, на данном этапе развития страны это являлось жизненной необходимостью 4. Правление Ивана Грозного — время крупных военных и внешнеполитических успехов России (взятие Казани в 1552 г., капитуляция Астрахани в 1556 г.) 5. Иван Васильевич Рюрикович принадлежал к числу самых образованных людей своего времени 6. Своеволие бояр подрывало мощь страны, царь с этим боролся 7. Народ сохранил преимущест- венно положительную оценку деятельности Ивана Грозного 8.П ри Иване Грозном строились различные церкви и монастыри, что естественно, повышало духовную жизнь и культуру Минусы: 1 Иван Васильевич — жестокий и злобный тиран 2. Опричнина унесла десятки тысяч человеческих жизней З. В последние годы правления Ивана Грозного в стране разразился тяжелейший экономический кризис 4. Опричнина утвердила режим личной власти деспотического характера 5. Опричнина способствовала ут- верждению крепостного права 6. Царь превратил русских дворян в холопов самодержавия 7. Проиграна Ливонская война 8.Не удалось остановить набеги Крымского хана на Москву