Укажи,к какому типу текста относится данный отрывок. 1)описание 2)повествование 3)??ассуждение сказка ключницы Пелаегеи аленький цветочек отрывок 10 балов правдо!
Литература
Укажи,к какому типу текста относится данный отрывок. 1)описание 2)повествование 3)??ассуждение сказка ключницы Пелаегеи аленький цветочек отрывок 10 балов правдо!
Ответ(ы):
Гость:
2 повествование наверное
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