Вычислите массу и объем углекислого газа который необходимо пропустить через раствор гидроксида натрия чтобы получить гидрокарбонат натрия массой 21 г

Химия

Вычислите массу и объем углекислого газа который необходимо пропустить через раствор гидроксида натрия чтобы получить гидрокарбонат натрия массой 21 г

Автор: Гость