Вычислите массу и объем углекислого газа который необходимо пропустить через раствор гидроксида натрия чтобы получить гидрокарбонат натрия массой 21 г
Химия
Вычислите массу и объем углекислого газа который необходимо пропустить через раствор гидроксида натрия чтобы получить гидрокарбонат натрия массой 21 г
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Вопросы к повести о том,как один мужик двух генералов прокормил. 1)Как относятся к мужику генералы?А он к ним? 2)Как мужик выполнил приказания ...
Українська мова
Математика