Вычислите массу и объем углекислого газа который необходимо пропустить через раствор гидроксида натрия чтобы получить гидрокарбонат натрия массой 21 г

Химия
Вычислите массу и объем углекислого газа который необходимо пропустить через раствор гидроксида натрия чтобы получить гидрокарбонат натрия массой 21 г
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дан треугольник АВС. АС=ВС . Как найти угол В,если угол ВСД=140°
Ответить
Литература
Вопросы к повести о том,как один мужик двух генералов прокормил. 1)Как относятся к мужику генералы?А он к ним? 2)Как мужик выполнил приказания ...
Ответить
Українська мова
Анализ знаменника я
Ответить
Математика
Номер 716 Первое уравнение
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить. Математика 3 класс
Ответить