Соляная кислота+медь =реакция
Химия
Соляная кислота+медь =реакция
Ответ(ы):
Гость:
2HCl+2Cu=2CuCl+H2 Происходит реакция замещения, в следствии чего, выделяется водород и образуется хлорид меди.
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