У двох касах було 807 гри. Коли з першої видали 167 гри, то в ній залишилося 123 гре. Скільки грошей було в кожній касі спочатку?
Математика
У двох касах було 807 гри. Коли з першої видали 167 гри, то в ній залишилося 123 гре. Скільки грошей було в кожній касі спочатку?
Ответ(ы):
Гость:
Первоначально в одной кассе было 167+123=290 гр и во второй кассе 807-290=517 гр
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